Прогноз "Фонбет": Франция и Ирландия проведут голевой матч

28 мая сборная Франции на парижском стадионе "Стад де Франс" сыграет в товарищеском матче с национальной командой Ирландии. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Кто победит?

Букмекеры "Фонбет" считают Францию фаворитом матча. На победу французской сборной можно поставить с коэффициентом 1.19, на победу ирландцев – с коэффициентом 17.0, на ничью – с коэффициентом 6.0. Подавляющее большинство клиентов "Фонбет" также уверено в хозяевах: 94% игроков поставили на победу французов, 4% – на победу Ирландии, 2% – на ничью.

Сколько забьют голов?

"Фонбет" считает, что в матче будет не меньше трех голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.75, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 1.95.

Мнения игроков по поводу результативности матча совпадают с мнением аналитиков конторы. Тотал больше 2,5 выбрали 97% клиентов "Фонбет", тотал меньше 2,5 – только 3%.

На что ставят в "Фонбет"?

Самой популярной стала ставка на победу Франции – ее выбрали 69% клиентов "Фонбет". На победу Франции с форой (-1.5) – 6%. На тотал больше 2.5 сделали ставку 19% клиентов "Фонбет", на тотал больше 1.5 – 3%. Еще 3% поставили на победу Ирландии.

А сколько ставят?

Самая крупная ставка была сделана на победу Франции с коэффициентом 1.19. Это экспресс стоимостью 50 тысяч рублей. В среднем на матч Франции и Ирландии ставят по 433 рубля.

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