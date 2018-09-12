Президент Либерии Джордж Веа сыграл за сборную в товарищеском матче. Ему 51. Видео

Джордж Веа вышел на поле в 51 год. Все могут легенды и президенты страны. Фото REUTERS

Президент Либерии Джордж Веа принял участие в товарищеском матче между сборными Либерии и Нигерии. 51-летний либериец провел на поле 78 минут. Встреча завершилась победой нигерийцев (2:1).

George Weah threatened the Super Eagles players this afternoon that he will play today and show them skills. Looks like he meant it pic.twitter.com/3u6VCRSqsR – china acheru (@Ikwerreman) 11 сентября 2018 г.

See Weah's free kick and solo effort but our players are adamant pic.twitter.com/N4SmArzQwv – china acheru (@Ikwerreman) 11 сентября 2018 г.

Веа в 1995 году был признан игроком года по версии ФИФА, стал обладателем "Золотого мяча" и назван лучшим африканским футболистом года. Экс-форвард "Монако", "ПСЖ", "Марселя", "Милана", "Челси" и "Манчестер Сити" – единственный африканец, который получил "Золотой мяч" (и единственный футболист, сборная которого никогда не участвовала в чемпионате мира).

В октябре и декабре 2017-го Веа выиграл два тура президентских выборов в Либерии, а в январе 2018 года занял главный пост в своей стране. Он периодически принимает участие в матчах сборной, на этот раз вышел на поле через 15 лет после завершения карьеры.