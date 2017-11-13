Президент Федерации футбола Аргентины: "В России нет никаких угроз и криминала"

Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа отметил, что в России аргентинцы чувствуют себя как дома. Тапиа также добавил, что в РФ нет никаких угроз и криминала.

– Когда оказываешься в России, то видишь совсем не то, о чем тебе рассказывают перед поездкой, – цитирует RT Тапию. – Никаких угроз, криминала или чего-то подобного. Мы хотим, чтобы к этому ЧМ было соответствующее отношение и люди не боялись прилетать в Россию, потому что здесь безопасно.

– То есть вы убедились, что в России действительно все не так плохо?

– Да, мы здесь чувствуем себя как дома. И о нас заботятся больше, чем дома.

Напомним, что матч Аргентина - Нигерия состоится завтра на стадионе "Краснодар", начало игры – 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.