Президент Федерации футбола Аргентины: "Лужники"? Это один из самых лучших стадионов в мире"

Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа в интервью RT отметил, что стадионы в России в плане инфраструктуры и удобства очень современные. Он также добавил, что "Лужники" – это один из самых лучших стадионов в мире.

– Как вам российские футбольные арены?

– На фотографиях я видел уже все стадионы, а сборная во вторник опробует газон в Краснодаре. Ваши стадионы отличаются от тех, которые строят в Южной Америке. Несомненно, в плане инфраструктуры и удобства они очень современные – построены по самым последним технологиям.

– Какое впечатление у вас осталось от реконструированных "Лужников"?

– Для нас было честью сыграть здесь. Мы гордимся тем, что стали первой сборной, вышедшей на газон этого стадиона с богатой историей.

– Вы видели массу футбольных арен. На какое место вы бы поставили "Лужники"?

– Безусловно, это один из лучших стадионов в мире. Вне всякого сомнения.

Напомним, что матч Аргентина - Нигерия состоится завтра на стадионе "Краснодар", начало игры – 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.