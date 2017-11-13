Президент Федерации футбола Аргентины: "Лужники"? Это один из самых лучших стадионов в мире"

Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа в интервью RT отметил, что стадионы в России в плане инфраструктуры и удобства очень современные. Он также добавил, что "Лужники" – это один из самых лучших стадионов в мире.
– Как вам российские футбольные арены?
– На фотографиях я видел уже все стадионы, а сборная во вторник опробует газон в Краснодаре. Ваши стадионы отличаются от тех, которые строят в Южной Америке. Несомненно, в плане инфраструктуры и удобства они очень современные – построены по самым последним технологиям.
– Какое впечатление у вас осталось от реконструированных "Лужников"?
– Для нас было честью сыграть здесь. Мы гордимся тем, что стали первой сборной, вышедшей на газон этого стадиона с богатой историей.
– Вы видели массу футбольных арен. На какое место вы бы поставили "Лужники"?
– Безусловно, это один из лучших стадионов в мире. Вне всякого сомнения.
Напомним, что матч Аргентина - Нигерия состоится завтра на стадионе "Краснодар", начало игры – 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.
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https://russian.rt.com/sport/article/449152-tapia-argentina-futbol-rossiya