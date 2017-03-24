13:27 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Президент ФА раскритиковал фанатов за оскорбительные песни в Германии

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Президент Футбольной ассоциации Грег Кларк раскритиковал поведение фанатов сборной Англии во время товарищеского матча со сборной Германии (0:1). Часть английских болельщиков освистала национальный гимн Германии и по ходу встречи пела оскорбительные песни со ссылками на Вторую мировую войну.

- ФА постоянно убеждает фанатов проявлять уважение, а не распевать песни, которыми можно было бы оскорбить других, - цитирует BBC Кларк. - Личности, которые участвуют в подобном, не представляют большинство болельщиков Англии. Они не соответствуют тому образу и ценностям, к которым мы должны стремиться как футбольная нация. Мы регулярно работаем с болельщиками, чтобы решить эту проблему.

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