"После первого тайма игра была уже решена". Лев о победе Германии над Россией

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после победы в товарищеском матче над Россией (3:0) отметил: его команда вышла на эту встречу с тремя центральными защитниками, чтобы фланговые защитники помогали в атаке.

– Первый тайм был очень хорош, – сказал Лев. – Во втором динамика спала. Мы не так хорошо действовали, как до перерыва. Но у нас на поле были молодые игроки, и надо понимать, что они еще не выступают стабильно. Но в принципе после первого тайма игра была уже решена.

– Что произошло с Хектором? Что за травма?

– Хектора ударили по голеностопу, он у него опух. И у него рана. Думаю, опухоль быстро спадет, но посмотрим, что будет через пару дней. Не думаю, что это какая-то серьезная травма.

Что касается итогов игры, результат – не самое главное. Вчера на тренировке и сегодня перед матчем я общался с игроками атакующей линии. Если не учитывать игру против Франции, надо отметить, что мы неправильно передвигались в предыдущих играх. Сегодня нужно было создавать зоны, и было очень важно после двух тренировок заиграть более динамично, комбинировать, использовать свободные зоны, создавать моменты у ворот соперника. Также я хотел, чтобы игроки атаки действовали хладнокровно. Против Франции мы создали достаточно моментов, но мы не были эффективны в их реализации. И хорошо, что сегодня это удалось. Очень важно быть эффективным. И последние два дня мы только про это и говорили.

– Сегодня вы снова играли с тремя центральными защитниками. В будущем тоже будете играть так дальше?

– Нет, не будем. Сегодня играли с тремя, потому что хотели, чтобы фланговые защитники поднимались выше и помогали в атаке. Мы варьируем тактическую схему в зависимости от соперника.

- Атакующая линия сегодня убедила, как и с Францией. В понедельник вновь сыграете этими футболистами в атаке? И как будете смотреть матч Голландия - Франция?

- Конечно, будем смотреть эту игру. Надеемся, что Франция хорошо сыграет и будет сконцентрированна. Сейчас как Франция, так и Голландия может выиграть группу. Сейчас от нас ничего не зависит, если Франция не проиграет, у нас еще будет шанс остаться в группе А.

Серж Гнабри замечательно отыграл обе встречи на острие атаки. Мне нравится, как он играет, и у него это лучше всего получается. Он сегодня забил классный гол. Очень точно пробил. И вообще очень хорошо действует в центре нападения.

И Ройс, и Брандт, и Мюллер могут сыграть в центре. Сане и Вернер сегодня хорошо сыграли, причем и отрабатывали в защите. Посмотрим, как будет себя чувствовать Ройс, можно ли его нагружать. И после этого решим.

Тони Кроос приедет завтра в расположение команды. С Юлианом Дракслером завтра поговорим по телефону. И посмотрим, будет ли он в состоянии вернуться в команду. (Игорь Рабинер)​