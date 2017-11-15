Португалия с Фернандешем сыграла вничью со сборной США

Сборные Португалии и США сыграли вничью в товарищеском матче - 1:1. Поединок состоялся в Лейрии. В составе американской команды гол забил полузащитник "Шальке" Вестен Маккени. Португальцам помог вратарь соперника Этан Ховарт, который пропустил мяч между ного в свои ворота после прострела Антунеша.

Отметим, 90 минут на поле провел полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш.

Товарищеский матч

Португалия - США - 1:1 (1:1)

Голы: Маккенни, 21 (0:1). Антунеш, 31 (1:1).

Португалия: Бету, Пепе (Нету, 10), Антунеш, Феррейра, Семеду, Фернандеш, Данилу Перейра (Бернарду Силва, 62), Б.Фернандеш (Жоау Мариу, 46), Брума (Невеш, 62), Гонсалу Гедеш (Маркуш Лопеш, 81), Мартинш (Гонсалу Пасьенсия, 46).

США: Хорват (Хамид, 46), Личей (Вильяфанья, 59), Брукс (Картер-Викерс, 46), Йедлин, Миязга, Уильямс, Акоста, Маккенни (Бедоя, 84), Адамс, Агудело (Гуч, 59), Сапонг (Дуайер, 77).

Судья: Тэйлор (Англия).

14 ноября. Лейрия. Стадион "Dr. Magalhaes Pessoa".