Португалия разгромила Кипр, Нету провел полный матч

Сборная Португалии разгромила Кипр в товарищеском матче в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017. Дубль оформил хавбек Жоау Моутинью. Полный поединок провел защитник "Зенита" Луиш Нету, а бывший футболист питерцев Бруну Алвеш остался в запасе.

Перед Кубком конфедераций Португалия проведет еще один матч - 9 июня с Латвией.

В групповом турнире Кубка конфедераций чемпионы Европы встретятся с Мексикой (18 июня, Казань), Россией (21 июня, Москва) и Новой Зеландией (24 июня, Санкт-Петербург).

Товарищеский матч

Португалия - Кипр - 4:0 (2:0)

Голы: Жоау Моутинью, 3 (1:0). Жоау Моутинью, 42 (2:0). Пиззи, 63 (3:0). Андре Силва, 70 (4:0).

Португалия: Руй Патрисиу, Элизеу, Седрик Суариш (Семеду, 67), Жозе Фонти, Нету, Жоау Моутинью (Адриэн Силва, 46), Данилу Перейра (Андре Гомиш, 46), Жоау Мариу (Виллиам Карвалью, 46), Бернарду Силва (Мартинш, 46), Нани (Пиззи, 60), Андре Силва.

Кипр: Георгаллидес, Александру (Иоанну, 68), Деметриу (Стиляну, 82), Лаифис, Хараламбидис (Авраам, 60), Артиматас, Маргаса, Кателарис, Кириаку (Митидис, 61), Сотириу (Экономидес, 76), Макрис (Энглезу, 70).

Судья: Масса (Италия).

Эшторил. Стадион "Antonio Coimbra da Mota".

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