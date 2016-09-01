23:43 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Португалия разгромила Гибралтар

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Сборная Португалии в товарищеском матче на своем поле нанесла крупное поражение Гибралтару – 5:0. Дублем отметился Нани, еще по голу забили Жоау Канселу, Бернанду Силва и Пепе. Защитник "Зенита" Луиш Нету остался в запасе португальцев. Бывший игрок сине-бело-голубых Бруну Алвеш провел на поле все 90 минут.

Товарищеский матч

Португалия – Гибралтар – 5:0 (1:0)

Голы: Нани, 27 (1:0). Нани, 55 (2:0). Жоау Канселу, 73 (3:0). Бернарду Силва, 76 (4:0). Пепе, 79 (5:0).

Судья: Папир (Израиль).

1 сентября. Порту. Стадион Bessa XXI.

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