Португалия разгромила Гибралтар

Сборная Португалии в товарищеском матче на своем поле нанесла крупное поражение Гибралтару – 5:0. Дублем отметился Нани, еще по голу забили Жоау Канселу, Бернанду Силва и Пепе. Защитник "Зенита" Луиш Нету остался в запасе португальцев. Бывший игрок сине-бело-голубых Бруну Алвеш провел на поле все 90 минут.

Товарищеский матч

Португалия – Гибралтар – 5:0 (1:0)

Голы: Нани, 27 (1:0). Нани, 55 (2:0). Жоау Канселу, 73 (3:0). Бернарду Силва, 76 (4:0). Пепе, 79 (5:0).

Судья: Папир (Израиль).

1 сентября. Порту. Стадион Bessa XXI.