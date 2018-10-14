Португалия без Роналду обыграла Шотландию, Эдер забил гол

Сборная Португалии обыграла Шотландию в товарищеском матче (3:1). В составе португальской национальной команды 90 минут отыграли защитник "Зенита" Луиш Нету и нападающий "Локомотива" Эдер, забивший один из голов.

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Шотландия - Португалия - 1:3 (0:1)

Голы: Элдер Кошта, 43 (0:1). Эдер, 74 (0:2). Брума, 84 (0:3). Нейсмит, 90+3 (1:3).

Шотландия: Гордон, Робертсон, Хендри, Маккенна, О`Доннел, Форрест, Армстронг (Макдональд, 77), К.Макгрегор, Макгинн (Шинни, 67), Нейсмит, Макберни (Маккэй-Стивен, 76).

Португалия: Бету (Клаудиу Рамуш, 86), Седрик Суариш, Нету, Рубен Диаш (Мендеш, 57), Родригес, Сержиу Оливейра (Ренату Санчеш, 56), Данилу Перейра (Виллиам Карвалью, 90+1), Бруну Фернандеш (Фернандеш, 68), Эдер, Брума (Рафа Силва, 90+1), Элдер Кошта.

Предупреждение: Сержиу Оливейра, 30.

Судья: Бюке (Франция).

14 октября. Глазго. Стадион "Hampden Park".

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