Попов и Миланов вызваны в сборную Болгарии на матч с Саудовской Аравией

Главный тренер сборной Болгарии Петар Хубчев определился со списком игроков, вызванных на товарищеский матч с Саудовской Аравией. В число 20 футболистов вошли три представителя российских клубов - защитник тульского "Арсенала" Михаил Александров, хавбек "Спартака" Ивелин Попов и полузащитник ЦСКА Георгий Миланов.

Полностью заявка болгар выглядит следующим образом: вратари - Илиев ("Астра", Румыния), Макенджиев ("Пирин"); защитники - Божиков ("Слован", Словакия), Бодуров, Недялков (оба - ЦСКА Сф), Панов ("Ботев"); полузащитники - Цветков ("Черно море"), Манолев (ЦСКА Сф), Чочев ("Палермо", Италия), Славчев ("Лехия", Польша), Костадинов ("Макаби" Хф, Израиль), Райнов ("Берое"), Александров ("АРСЕНАЛ", Россия), Неделев ("Ботев"), Минчев ("Славия"), Попов ("СПАРТАК", Россия), Миланов (ЦСКА, Россия); нападающие - Делев ("Погонь", Польша), Андрей Галабинов ("Дженоа", Италия), Димитров ("Славия").

Матч Болгария - Саудовская Аравия состоится 13 ноября.