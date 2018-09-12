Польша с Крыховяком сыграла вничью с Ирландией

Товарищеский матч сборных Польши и Ирландии завершился вничью - 1:1. За поляков 73 минуты провел хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк.
В другой встрече Северная Ирландия разгромила Израиль 3:0.
Товарищеские матчи
Северная Ирландия - Израиль - 3:0 (2:0)
Голы: Дэйвис, 13 (1:0). Даллас, 41 (2:0). Уайт, 67 (3:0).
Северная Ирландия: Карсон (Макговерн, 45), Дж.Эванс (Норвуд, 45), Каткарт, Макнэйр, Льюис, Дэйвис, К.Эванс, Даллас (Фергюсон, 77), Сэвилл (Смит, 71), Джонс (Вашингтон, 65), Григг (Уайт, 65).
Израиль: Хаймов, Тавата (Шейманн, 40), Тиби, Даса (Биттон, 65), Хабаши (Капилото, 45), Натхо, Йеини, Миха (Саба, 59), Перец, Хемед (Туржман, 59), Даббур (Глазер, 75).
Предупреждение: Хабаши, 39.
Судья: Найхайс (Голландия).
11 сентября. Белфаст. Стадион "Windsor Park".
Польша - Ирландия - 1:1 (0:0)
Голы: О`Брайен, 53 (0:1). Клих, 87 (1:1).
Польша: Щенсны, Глик (Беднарек, 61), Каминьски, Кендзера, Реца (Петшак, 72), Блащиковски (Франковски, 81), Крыховяк (Шимански, 73), Линетти, Кужава (Кондзер, 45), Милик, Пентек (Клих, 61).
Ирландия: Рэндолф, Стивенс, Лонг, Кио, Кристи (Доэрти, 54), Иган, Хендрик (Мейлер, 54), Уильямс (Хурихэйн, 73), О`Дауда (Джадж, 90), Робинсон (Берк, 63), О`Брайен (Хорган, 81).
Судья: Маргефка (Словакия).
11 сентября. Вроцлав. Стадион "Municipal Stadium Wroclaw (Miejski we Wroclawiu)".