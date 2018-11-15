22:06 | Футбол — Товарищеские матчи

Польша с Крыховяком проиграла Чехии

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Польша уступила Чехии в товарищеском матче - 0:1. Единственный мяч провел Якуб Янкто. В составе поляков 90 минут отыграл хавбек "Локомотива"  Гжегож Крыховяк.

Товарищеский матч

Польша - Чехия - 0:1 (0:0)

Гол: Янкто, 52. 

Польша: Скорупски, Каминьски, Берешиньски, Кендзера, Беднарек, Крыховяк, Грощицки (Милик, 78), Клих, Зелиньски (Кондзер, 69), Франковски (Блащиковски, 63), Левандовски.

Чехия: Павленка, Челустка, Кадержабек, Брабец (Калас, 46), Новак, Павелка, Дочкал (Травник, 89), Янкто (Гебреселассие, 66), Соучек (Дарида, 46), Выдра (Скалак, 66), Шик (Долежал, 78).

Предупреждение: Дарида, 86. 

Судья: Клосснер (Швейцария).

15 ноября. Гданьск. Стадион "Stadion Energa".

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