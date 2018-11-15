Польша с Крыховяком проиграла Чехии

Польша уступила Чехии в товарищеском матче - 0:1. Единственный мяч провел Якуб Янкто. В составе поляков 90 минут отыграл хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк.
Товарищеский матч
Польша - Чехия - 0:1 (0:0)
Гол: Янкто, 52.
Польша: Скорупски, Каминьски, Берешиньски, Кендзера, Беднарек, Крыховяк, Грощицки (Милик, 78), Клих, Зелиньски (Кондзер, 69), Франковски (Блащиковски, 63), Левандовски.
Чехия: Павленка, Челустка, Кадержабек, Брабец (Калас, 46), Новак, Павелка, Дочкал (Травник, 89), Янкто (Гебреселассие, 66), Соучек (Дарида, 46), Выдра (Скалак, 66), Шик (Долежал, 78).
Предупреждение: Дарида, 86.
Судья: Клосснер (Швейцария).
15 ноября. Гданьск. Стадион "Stadion Energa".
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