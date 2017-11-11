Полоз, Кокорин, Смолов - в атаке России на матч с Аргентиной

Стал известен состав сборной России на товарищеский матч с Аргентиной. В атаке команды с первых минут появятся Дмитрий Полоз, Александр Кокорин и Федор Смолов.

Стартовый состав выглядит следующим образом: Акинфеев - Фернандес, Васин, Кудряшов, Джикия, Рауш - Глушаков, Кузяев - Полоз, Кокорин, Смолов.

Запасные - Лунев, Габулов, Кутепов, Жирков, Смольников, Заболотный, Ал. Миранчук, Ант. Миранчук, Ерохин, Нойштедтер, Дзагоев, Комбаров.

Матч Россия - Аргентина пройдет на стадионе "Лужники", начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.