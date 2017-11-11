Полоз, Кокорин, Смолов - в атаке России на матч с Аргентиной

Стал известен состав сборной России на товарищеский матч с Аргентиной. В атаке команды с первых минут появятся Дмитрий Полоз, Александр Кокорин и Федор Смолов.
Стартовый состав выглядит следующим образом: Акинфеев - Фернандес, Васин, Кудряшов, Джикия, Рауш - Глушаков, Кузяев - Полоз, Кокорин, Смолов.
Запасные - Лунев, Габулов, Кутепов, Жирков, Смольников, Заболотный, Ал. Миранчук, Ант. Миранчук, Ерохин, Нойштедтер, Дзагоев, Комбаров.
Матч Россия - Аргентина пройдет на стадионе "Лужники", начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.
результаты опроса
31328 чел.
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Результат - жду победы России
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Мне матч вообще не интересен
12.1%
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Александр Кокорин
- Дмитрий Комбаров
- Владимир Габулов
- Виктор Васин
- Денис Глушаков
- Федор Кудряшов
- Игорь Смольников
- Сборная России (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Юрий Жирков
- Константин Рауш
- Федор Смолов
- Дмитрий Полоз
- Роман Нойштедтер
- Антон Заболотный
- Мариу Фернандес
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
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Сталин И В 1945
Россия вперёд !
15:53
ВеликийПашаБуре
васинджыкиякудряшов - это приговор
15:47
199
Три напа? Правильно сказал Канчепьскис: вратарь тренировать не может.Лебединая песня Черчесова.
15:29
Одержимый
Надо в шесть защитников играть, а лучше в семь!
15:21