15:10 | Футбол — Товарищеские матчи

Полоз, Кокорин, Смолов - в атаке России на матч с Аргентиной

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Стал известен состав сборной России на товарищеский матч с Аргентиной. В атаке команды с первых минут появятся Дмитрий Полоз, Александр Кокорин и Федор Смолов. 

Стартовый состав выглядит следующим образом: Акинфеев - Фернандес, Васин, Кудряшов, Джикия, Рауш - Глушаков, Кузяев - Полоз, Кокорин, Смолов.

Запасные - Лунев, Габулов, Кутепов, Жирков, Смольников, Заболотный, Ал. Миранчук, Ант. Миранчук, Ерохин, Нойштедтер, Дзагоев, Комбаров.

Матч Россия - Аргентина пройдет на стадионе "Лужники", начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Сталин И В 1945

Россия вперёд !

15:53

ВеликийПашаБуре

васинджыкиякудряшов - это приговор

15:47

199

Три напа? Правильно сказал Канчепьскис: вратарь тренировать не может.Лебединая песня Черчесова.

15:29

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Надо в шесть защитников играть, а лучше в семь!

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