Подольски забил шикарный гол в прощальном матче за сборную Германии

Нападающий сборной Германии Лукас Подольски на 69-й минуте товарищеского матча против сборной Англии вывел свою команду вперед – 1:0. 31-летний форвард поразил ворота Джо Харта дальним ударом в верхний правый угол.

Отметим, что этот матч является для Подольски прощальным в национальной команде, этот гол стал для чемпиона мира-2014 49-м в 130 играх за сборную.

Podolski, se despedindo da seleção, abre o placar neste golaço: Alemanha 1x0 Inglaterrapic.twitter.com/MIwxc4ElIN – Goleada Info (@goleada_info) 22 марта 2017 г.

Трансляция матча Германия - Англия