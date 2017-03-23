Подольски забил шикарный гол в прощальном матче за сборную Германии

Нападающий сборной Германии Лукас Подольски на 69-й минуте товарищеского матча против сборной Англии вывел свою команду вперед – 1:0. 31-летний форвард поразил ворота Джо Харта дальним ударом в верхний правый угол.
Отметим, что этот матч является для Подольски прощальным в национальной команде, этот гол стал для чемпиона мира-2014 49-м в 130 играх за сборную.
Podolski, se despedindo da seleção, abre o placar neste golaço: Alemanha 1x0 Inglaterrapic.twitter.com/MIwxc4ElIN– Goleada Info (@goleada_info) 22 марта 2017 г.
jаhlexx
spetrov, я даже не сомневаюсь что твой удар бы снял больше паутины из угла
01:25
spetrov
Не хочу учить работников лучшего российского спортивного издания, но, на мой взгляд, в подобных сообщениях обиходное слово "шикарный" не употребимо.
00:31