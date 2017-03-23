00:20 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Подольски забил шикарный гол в прощальном матче за сборную Германии

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Нападающий сборной Германии Лукас Подольски на 69-й минуте товарищеского матча против сборной Англии вывел свою команду вперед – 1:0. 31-летний форвард поразил ворота Джо Харта дальним ударом в верхний правый угол.

Отметим, что этот матч является для Подольски прощальным в национальной команде, этот гол стал для чемпиона мира-2014 49-м в 130 играх за сборную.

Трансляция матча Германия - Англия

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КОММЕНТАРИИ (2)
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jаhlexx

spetrov, я даже не сомневаюсь что твой удар бы снял больше паутины из угла

01:25

spetrov

Не хочу учить работников лучшего российского спортивного издания, но, на мой взгляд, в подобных сообщениях обиходное слово "шикарный" не употребимо.

00:31

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