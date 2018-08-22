Почти все билеты на матч Россия - Чехия проданы

Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян сообщил, что на товарищеском матче между сборными России и Чехии ожидается аншлаг. Встреча пройдет 10 сентября на стадионе "Ростов Арена", рассчитанном на 40 тысяч зрителей.

- Ожидается аншлаг. За неделю практически все билеты уже продали, - цитирует ТАСС Аракеляна.

Билеты на игру продавались по цене от 500 до 900 рублей.

Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция. Начало – 19.00 по московскому времени