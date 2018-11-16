Пикфорд опять сделал шпаргалку на своей бутылке с водой. Фото

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд был готов к пенальти в товарищеском матче против США (3:0). На бутылке с водой у стража ворот были заготовлены подсказки по тому, кто из соперников в какой угол пробивает одиннадцатиметровые.

Напомним, ранее Пикфорд уже был замечен со шпаргалкой перед серией пенальти в матче чемпионата мира-2018 против Колумбии.

Шпаргалка помогла Пикфорду в серии пенальти с Колумбией