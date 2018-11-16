Пикфорд опять сделал шпаргалку на своей бутылке с водой. Фото

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд был готов к пенальти в товарищеском матче против США (3:0). На бутылке с водой у стража ворот были заготовлены подсказки по тому, кто из соперников в какой угол пробивает одиннадцатиметровые.
Напомним, ранее Пикфорд уже был замечен со шпаргалкой перед серией пенальти в матче чемпионата мира-2018 против Колумбии.
Шпаргалка помогла Пикфорду в серии пенальти с Колумбией
Jordan Pickford was ready for any USA penalties tonight 👀👏 #ENGvUSA pic.twitter.com/U1ZOM3LVuz– talkSPORT (@talkSPORT) 15 ноября 2018 г.
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