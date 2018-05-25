Петр Макаренко: "Мы организовывали матч Аргентины с Нигерией, и это событие окупилось"

Председатель правления компании TeleSport Петр Макаренко во время панельной сессии "Новые инфраструктура и технологии в спорте. Как эффективно использовать?" в рамках Петербургского международного экономического форума отметил, что большое число людей в России не пользуется телевизором, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Мы организовывали две игры сборной России на стадионе "Санкт-Петербург" - матчи с Испанией и Францией. Когда продукт качественный, то приходит большое количество зрителей, его смотрит большое число телезрителей, появляется и больше окупаемых мероприятий. Осенью мы попробовали организовать матч двух иностранных сборных - Аргентины и Нигерии. И это событие тоже стало коммерчески окупаемым. На том матче был почти аншлаг, и это стало одной из составляющих коммерческого успеха. Мы также организовывали матч России и Бразилии в Лондоне, и там тоже был аншлаг.

Привязанности аудитории меняются, мы видим, что часть аудитории уходит из телевидения в интернет, особенно молодежь. Есть большая группа людей, которая не пользуется телевизором. Мы стали организовывать топовые спортивные события в интернете, и там показ отличается от телевизионного. Интернет дает гораздо больше возможностей. Например, во время товарищеского матча между России и Аргентиной работало 48 камер, одна из которых была направлена только на Месси. Также была съемка от лица судьи. Вы могли включить эту камеру и увидеть, что арбитр не мог увидеть тот или иной эпизод.