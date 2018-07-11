"Перед нами стоят самые высокие задачи". Набиуллин - о требованиях Семака

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин заявил, что новый главный тренер петербургской команды Сергей Семак ставит самые высокие задачи перед игроками.

- Мы провели два хороших сбора, уже видно, к чему готовились, видно игру, - сказал Набиуллин в интервью клубной пресс-службе. - Потихоньку готовимся к сезону. Больше внимания уделяем тактике и перемещениям. -Перед нами стоят самые высокие задачи.

Сегодня "Зенит" победил "Грассхоппер" в контрольном матче (2:0).

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