"Перед нами стоят самые высокие задачи". Набиуллин - о требованиях Семака

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин заявил, что новый главный тренер петербургской команды Сергей Семак ставит самые высокие задачи перед игроками.
- Мы провели два хороших сбора, уже видно, к чему готовились, видно игру, - сказал Набиуллин в интервью клубной пресс-службе. - Потихоньку готовимся к сезону. Больше внимания уделяем тактике и перемещениям. -Перед нами стоят самые высокие задачи.
Сегодня "Зенит" победил "Грассхоппер" в контрольном матче (2:0).
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-07-11-elmir-nabiullin-dumayu-chto-my-gotovy-k-interu-i-dzhenoa-a-tak-li-eto-pokazhet-igra.htm