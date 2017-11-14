21:50 | Футбол — Товарищеские матчи

Перед матчем Россия - Испания у стадиона "Санкт-Петербург" образовались очереди

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Довольно большие очереди образовались перед входом на стадион "Санкт-Петербург", где проходит товарищеский матч Россия - Испания. Ранее толпа народу собралась на станции "Крестовский остров" из-за того, что не работали все эскалаторы.

Трансляция матча Россия - Испания

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Serge 129

Ничего необычного на входе нет. Не надо придумывать. Метро напряглось, но так всегда....как в час пик. Эскалатор врубили и вопрос закрыли. Хорош пургой заметать!

23:10

biggp1

совсем дураки? это обычное дело.. понятно,что сейчас будут замазывать лужниковские косяки Петербургом,но чтобы настолько подецки

22:43

pustot+

А ещё на выход со стадиона как в субботей Луже будет если, держитесь!

22:16

SP2

И что из этого? Нельзя что ли чтобы очереди были? Раньше даже в СКК всегда очередь была. И никто из-за этого не говорил, что СКК полохой.

22:01