Перед матчем Россия - Испания у стадиона "Санкт-Петербург" образовались очереди

Довольно большие очереди образовались перед входом на стадион "Санкт-Петербург", где проходит товарищеский матч Россия - Испания. Ранее толпа народу собралась на станции "Крестовский остров" из-за того, что не работали все эскалаторы.
Трансляция матча Россия - Испания
Очереди на вход не ужасные, но довольно большие. И народ до сих пор идет по аллее. pic.twitter.com/MQhROo3zFL– Сергей Яременко (@serji_spb) 14 ноября 2017 г.
Serge 129
Ничего необычного на входе нет. Не надо придумывать. Метро напряглось, но так всегда....как в час пик. Эскалатор врубили и вопрос закрыли. Хорош пургой заметать!
23:10
biggp1
совсем дураки? это обычное дело.. понятно,что сейчас будут замазывать лужниковские косяки Петербургом,но чтобы настолько подецки
22:43
pustot+
А ещё на выход со стадиона как в субботей Луже будет если, держитесь!
22:16
SP2
И что из этого? Нельзя что ли чтобы очереди были? Раньше даже в СКК всегда очередь была. И никто из-за этого не говорил, что СКК полохой.
22:01