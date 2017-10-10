Паулу Барбоза: "Кейрош считается отцом сборной Португалии"

Известный агент Паулу Барбоза в интервью "СЭ" отметил, что в Португалии специалиста Карлуша Кейроша, который ныне работает со сборной Ирана, считают отцом сборной Португалии. Он дважды возглавлял португальскую команду - с 1991 по 1004 год и с 2008 по 2010 год.

– Что в Португалии говорят о тренере Кейроше?

– У нас Кейрош считается отцом сборной Португалии.

– Даже так?

– Да. Он давно заложил основополагающие принципы работы в нашей национальной команде. Это специалист высокой квалификации, которого уважают в Португалии.

Матч Россия - Иран состоится сегодня, 10 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Полностью интервью Барбозы