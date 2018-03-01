Паредес вызван в сборную Аргентины. Маммана, Ригони, Дриусси и Краневиттер - нет

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли огласил состав команды на два товарищеских матча против Испании и Италии. Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес попал в окончательную заявку.

Другие игроки сине-бело-голубых Эмилиано Ригони, Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер и Себастьян Дриусси не получили вызов в национальную сборную.

Полностью состав сборной Аргентины выглядит следующим образом:

Вратари: Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Науэль Гусман ("Тигрес", Мексика), Вилли Кабальеро ("Челси", Англия);

Защитники: Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед", Англия), Хавьер Маскерано ("Хэбэй Чайна Форчун", Китай), Федерико Фасио ("Рома", Италия), Николас Отаменди ("Манчестер Сити", Англия), Габриэль Меркадо ("Севилья", Испания), Николас Тальяфико ("Аякс", Голландия), Рамиро Фунес Мори ("Эвертон", Англия);

Полузащитники: Маркос Акунья (лиссабонский "Спортинг", Португалия), Эвер Банега ("Севилья", Испания), Лукас Билья ("Милан", Италия), Анхель Ди Мария ("ПСЖ", Франция), Леандро Паредес ("ЗЕНИТ", Россия), Мануэль Ланцини ("Вест Хэм", Англия), Джовани Ло Сельсо ("ПСЖ", Франция);

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Испания), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), Эдуардо Сальвио ("Бенфика", Португалия), Диего Перотти ("Рома", Италия), Гонсало Игуаин ("Ювентус", Англия)

Напомним, что с Италией аргентинцы сыграют 23 марта, с Испанией - 27 марта.