Паредес помог сборной Аргентине обыграть Мексику

Сборная Аргентины обыграла Мексику в товарищеском матче. Голами отметились Мауро Икарди и Пауло Дибала, выступающие в чемпионате Италии.
Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес вышел на поле на 55-й минуте.
Товарищеский матч
Аргентина – Мексика – 2:0 (1:0)
Голы: Икарди, 2 (1:0). Дибала, 87 (2:0).
Аргентина: Рульи (Гассанига, 59), Каннеманн, Акунья, Меркадо, Мори, Аскасибар (Паредес, 55), Меса (Симеоне, 73), Перейра, де Пауль (Серви, 46), Икарди (Дибала, 81), Ламела (Ло Сельсо, 59).
Мексика: Корона, Агирре, Артеага (Гальярдо, 46), Домингес (Мьер, 46), Альварес, Гусман, Акино (Альварадо, 46), Брисуэла (Сальдивар, 63), Гутьеррес (Родригес Аланис, 46), Дуэньяс, Мартин (Пулидо, 82).
Предупреждения: Аскасибар, 35. Ламела, 45. Гальярдо, 62. Каннеманн, 71. Родригес Аланис, 74.
Судья: Рохас (Колумбия).
21 ноября. Мендоса. Стадион "Мальвинас Архентинас".