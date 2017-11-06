Паредес, Маммана и Ригони прибыли в расположение сборной Аргентины

Футболисты "Зенита" Леандро Паредес, Эмануэль Маммана и Эмилиано Ригони прибыли в расположение сборной Аргентины в Москве. Игроки питерцев попали в заявку национальной команды для участия в товарищеских матчах против России и Нигерии. (Ярослав СУСОВ)
Отметим, что также в окончательный список футболистов сборной Аргентины был вызван еще один игрок сине-бело-голубых Матиас Краневиттер.
Напомним, что Сборные России и Аргентины проведут товарищеский матч 11 ноября в Москве. После этого аргентинцы отправятся в Краснодар, где сыграют с Нигерией.
Паредес, Маммана и Ригони приехали! #РоссияАргентина pic.twitter.com/J8vuq3URaX– Ярослав Сусов (@YaroSusov) 6 ноября 2017 г.
Месси прилетел в Москву // Сборная Аргентины отправилась на тренировку в усеченном составе // Сборная России поприветствовала Аргентину в Москве // 15 игроков сборной Аргентины провели тренировку в Москве
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
- Матиас Краневиттер
- Леандро Паредес
- Эмануэль Маммана
- Эмилиано Ригони
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