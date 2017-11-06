Паредес, Маммана и Ригони прибыли в расположение сборной Аргентины

Футболисты "Зенита" Леандро Паредес, Эмануэль Маммана и Эмилиано Ригони прибыли в расположение сборной Аргентины в Москве. Игроки питерцев попали в заявку национальной команды для участия в товарищеских матчах против России и Нигерии. (Ярослав СУСОВ)

Отметим, что также в окончательный список футболистов сборной Аргентины был вызван еще один игрок сине-бело-голубых Матиас Краневиттер.

Напомним, что Сборные России и Аргентины проведут товарищеский матч 11 ноября в Москве. После этого аргентинцы отправятся в Краснодар, где сыграют с Нигерией.

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