Оскар Табарес: "Поражения дают больше пищи для размышлений, чем победы"

Главный тренер сборной Уругвая​ Оскар Табарес после поражения от Франции в товарищеском матче (0:1) отметил, что матч получился равным. Специалист сохраняет позитивный настрой, так как, по его словам, из поражений больше узнаешь, чем из побед.

– Соперник был лучше в течение первых 15-20 минут, когда у французов было несколько хорошиъ моментов, но матч получился очень сбалансированным, – цитирует L'Equipe Табареса. – Мы не остались с пустыми руками, даже если нам есть, что исправлять. Некоторые игроки показали мне, что они лучше на одной позиции, чем другие. Мы продолжаем поиски. Этот процесс требует времени. Конечно, не радует, что сборная Уругвая проиграла четыре матча подряд, но, как правило, мы узнаем больше из поражений, чем из побед.