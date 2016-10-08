18:44 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

"Оренбург" в товарищеской встрече обыграл "Кайрат" с Аршавиным в составе

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В товарищеской игре между "Кайратом" и "Оренбургом" победу одержала россияская команда – 3:2. Матч состоялся в Алма-Ате, а в стартовом составе хозяев поля играл экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин.

Товарищеский матч

"Кайрат" (Казахстан) – "Оренбург" (РОССИЯ) – 2:3 (1:1)

Голы: Померко, 13 (0:1). Гоу, 41 (1:1). Прудников, 49 (1:2). Прудников, 68 (1:3). Турысбек, 84 (2:3).

"Кайрат" (стартовый состав): Сидельников, Даиров, Лунин, Арзо, Мусаев, Бакаев, Тимощук, Аршавин, Дарабаев, Исаэль, Гоу.

"Оренбург" (стартовый состав): Руденко, Малых, Нехайчик, Андреев, Померко, Бреев, Афонин, Кацалапов, Ойеволе, Батов, Делькин.

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