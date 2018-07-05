Определились соперники "Рубина" на втором сборе

"Рубин" 6 июля отправится на сборы в Австрию, где проведет три контрольных матча, информирует официальный сайт казанского клуба.
10 июля казанцы сыграют с "Адмирой Ваккер", 14 июля встретятся с "Хайдуком", 20 июля - с "Редингом".
На втором сборе в Бад-Радкерсбурге наша команда сыграет с австрийской "Адмирой"🇦🇹, хорватским "Хайдуком"🇭🇷 и английским "Редингом"🏴!– "Рубин" Казань (@fcrk) 5 июля 2018 г.
Все матчи в прямом эфире покажет Rubin TV🎥 pic.twitter.com/pmaIqufTyO
Австрийский сбор команды продлится с 6 по 21 июля.