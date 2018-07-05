14:19 | Футбол — Товарищеские матчи

Определились соперники "Рубина" на втором сборе


"Рубин" 6 июля отправится на сборы в Австрию, где проведет три контрольных матча, информирует официальный сайт казанского клуба. 

10 июля казанцы сыграют с "Адмирой Ваккер", 14 июля встретятся с "Хайдуком", 20 июля - с "Редингом".

Австрийский сбор команды продлится с 6 по 21 июля.

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