Оливье Жиру: "Забивать за сборную Франции - это удовольствие"

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру после товарищеского матча против Уэльса (2:0) отметил, что рад очередному мячу за национальную команду. Также он рассчитывает обойти знаменитого французского игрока Жан-Пьера Папена в списке бомбардиров.

- Забивать за сборную - это удовольствие, - цитирует L'Equipe Жиру. - Я хотел сыграть в этом матче, и медицинский персонал хорошо справился со своей работой. Был счастлив сыграть сегодня. Горжусь тем, что помог команде победить. Нам было весело.

Я забил свой 29-й гол за национальную команду и приблизился к Жан-Пьеру Папену (на его счету 30 голов за сборную Франции. - Прим. "СЭ"). Я был его фанатом, когда он показывал высокий уровень в "Марселе" и "Милане".