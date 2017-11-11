Олег Романцев: "Это поражение не из тех, после которого хватаешься за голову"

Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев в интервью "СЭ" назвал причины поражения от Аргентины (0:1).

- Это поражение не из тех, после которого хватаешься за голову, почем зря клянешь свою команду, – подчеркнул Олег Романцев. – Да, уступать даже сильному противнику всегда неприятно. Но я бы рискнул назвать несколько объективных причин этой осечки. Это атмосфера открытия стадиона, обязывающая подарить переполненным трибунам праздник. Это имя лучшего игрока мира, который, казалось, представлял всю мощь сборной Аргентины – великого Месси. Ну и к тому же, еще не все игроки уверены, что они попадут на чемпионат мира, а потому были иногда излишне зажаты, что, конечно, на пользу не шло... (Александр ЛЬВОВ)