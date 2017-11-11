Олег Романцев: "Это поражение не из тех, после которого хватаешься за голову"

Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев в интервью "СЭ" назвал причины поражения от Аргентины (0:1).
- Это поражение не из тех, после которого хватаешься за голову, почем зря клянешь свою команду, – подчеркнул Олег Романцев. – Да, уступать даже сильному противнику всегда неприятно. Но я бы рискнул назвать несколько объективных причин этой осечки. Это атмосфера открытия стадиона, обязывающая подарить переполненным трибунам праздник. Это имя лучшего игрока мира, который, казалось, представлял всю мощь сборной Аргентины – великого Месси. Ну и к тому же, еще не все игроки уверены, что они попадут на чемпионат мира, а потому были иногда излишне зажаты, что, конечно, на пользу не шло... (Александр ЛЬВОВ)
бомж на кляче от версачи
После этого матча стало окончательно ясно, что на ЧМ нам рассчитывать не на что и виной тому не тренер (кого не поставь на место Черчесова, игроки лучше не заиграют), а низкое качество футболистов. Дошло до того, что пол-команды после передач партнёров не могут обработать мяч. В распоряжении того же Романцева были футболисты значительно более высокого уровня. СПАСИБО ЛИМИТУ!
20:08
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Ну все против сборной:и стадион и Месси и много болельщиков...
19:40