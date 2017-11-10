17:24 | Футбол — Товарищеские матчи

Охранники московской гостиницы не пускали Дель Пьеро к Месси


Бывший нападающий сборной Италии Алессандро Дель Пьеро с большим трудом смог навестить Лионеля Месси в московской гостинице. Итальянского форварда не узнали охранники и не хотели его пускать к сборной Аргентины. Ситуацию спас один из тренеров аргентинской сборной, который провел легендарного игрока.

Напомним, что Аргентина приехала в Москву на товарищеский матч с Россией. Игра состоится 11 ноября на стадионе "Лужники", начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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