Оби Микел – о матче с Аргентиной: "Тренер нашел правильные слова в перерыве"

Полузащитник сборной Нигерии Джон Оби Микел подчеркнул, что команда выглядела неубедительно в начале товарищеского матча с Аргентиной (4:2), потому что играла по новой схеме, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По словам хавбека, в перерыве главный тренер нигерийцев Жерно Рор произнес правильные слова.

– Начало игры было не за нигерийской сборной. В чем секрет успеха, учитывая, что вы смогли отыграться?

– Мы сыграли по новой схеме. Мы к ней не привыкли, ее нужно обкатывать. Но у любой классной команды должно быть несколько тактических схем. В начале игры мы не выглядели убедительно, потому что нам нужно было время, чтобы войти в игру.

В перерыве тренер сказал нам много ободряющих слов, чтобы поднять дух команд. Было произведено много замен, новые игроки хорошо вошли. Они принесли мобильность команде, и это принесло нам результат.