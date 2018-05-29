Нойер 2 июня проведет первый официальный матч с сентября прошлого года

Тренер вратарей сборной Германии Андреас Кепке отметил, что голкипер команды Мануэль Нойер сыграет в субботу, 2 июня, в товарищеском матче с командой Австрии.

Нойер получил перелом плюсневой кости стопы в сентябре 2017 года и с тех пор не выходил в официальных матчах.



- Если все будет в порядке, Нойер сыграет в субботу. Это будет матч, которому ему нужен, - приводит Reuters слова Кепке. - Мануэль нуждается в этих играх после его продолжительной травмы, которую он на 100 процентов залечил.



32-летний Нойер вошел в расширенную заявку национальной команды для участия в ЧМ-2018.