Норвегия проиграла Македонии, Пандев забил

Сборная Македонии на своем поле в товарищеском матче обыграла Норвегию – 2:0. По голу забили Горан Пандев и Кире Маркоски. Следующим соперником норвежцев станет Словакия. Встреча состоится 14 ноября.

Товарищеский матч

Македония – Норвегия – 2:0 (1:0)

Голы: Пандев, 43 (1:0). Маркоски, 90+4 (2:0).

Македония: Димитриевски, Ристовски, Ристевски, Зайков, Велкоски, Спировски, Алиоски (Маркоски, 89), Радески (Тошевски, 84), Барди (Николов, 76), Пандев (Тричковски, 69), Трайковски (Хасани, 58).

Норвегия: Грютебуст, Свенссон, Линнес, Вальсвик, Мелинг, Нордтвейт, Хенриксен, Сельнес (Эль-Юнусси, 75), Эдегор (Торсби, 69), Серлот (Меллер Дели, 46), Камара (Троннсен, 79. Киркеволд, 46).

Предупреждения: Камара, 37. Мелинг, 60. Эдегор, 64. Алиоски, 67. Торсби, 87. Троннсен, 88.

11 ноября. Скопье. Стадион "Филип II".