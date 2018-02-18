18:18 | Футбол — Товарищеские матчи

Нобоа сразу после перехода выйдет в основе "Рубина" на матч с "Волеренгой"

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"Рубин" опубликовал стартовый состав на товарищеский матч против "Волеренги". С первых минут на поле появится полузащитник Кристиан Нобоа, который сегодня заключил арендное соглашение с казанским клубом до конца этого сезона.

Полностью состав "Рубина" выглядит следующим образом:

Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Камболов, Кузьмин, Ахметов, Могилевец, Нобоа, Попов, Азмун.

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