Нобоа сразу после перехода выйдет в основе "Рубина" на матч с "Волеренгой"

"Рубин" опубликовал стартовый состав на товарищеский матч против "Волеренги". С первых минут на поле появится полузащитник Кристиан Нобоа, который сегодня заключил арендное соглашение с казанским клубом до конца этого сезона.
Полностью состав "Рубина" выглядит следующим образом:
Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Камболов, Кузьмин, Ахметов, Могилевец, Нобоа, Попов, Азмун.
А вот и наш состав на игру💪💪💪 pic.twitter.com/bKwXhxwhNR– "Рубин" Казань (@fcrk) 18 февраля 2018 г.
RSDsouth
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