Нобоа сразу после перехода выйдет в основе "Рубина" на матч с "Волеренгой"

"Рубин" опубликовал стартовый состав на товарищеский матч против "Волеренги". С первых минут на поле появится полузащитник Кристиан Нобоа, который сегодня заключил арендное соглашение с казанским клубом до конца этого сезона.

Полностью состав "Рубина" выглядит следующим образом:

Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Камболов, Кузьмин, Ахметов, Могилевец, Нобоа, Попов, Азмун.