Нисимура дебютирует за ЦСКА в матче с "Арсеналом"

ЦСКА объявил стартовый состав на товарищеский матч против тульского "Арсенала". С первых минут у московской команды сыграет 21-летний форвард Такума Нисимура, который был приобретен в летнее трансферное окно у клуба "Вегалта Сендай". Игрок еще не играл в официальных матчах за армейцев.

ЦСКА: Помазун, Эрнандес, Набабкин, Ефремов, Нисимура, Бекао, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Ахметов, Жиронкин.

Запасные: Кырнац, Анисимов, Пухов, Олейников, Матвийчук.

Встреча пройдет сегодня в Ватутинках, начало - 14.00 по московскому времени.