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13:43 | Футбол — Товарищеские матчи

Никита Симонян: "Кокорин своей игрой заслужил вызов в сборную России"


Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказал мнение, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин, вошедший в состав сборной России на товарищеские матчи с командами Кореи и Ирана, своей игрой за клуб заслужил место в составе национальной команды. Последний раз Кокорин играл за сборную России 15 ноября 2016 года в товарищеском матче против команды Румынии.

– Я считаю, что Кокорин своей игрой заслужил быть в составе сборной России, – цитирует ТАСС Симоняна. – У нас полное доверие к Станиславу Саламовичу Черчесову, это его прерогатива выбирать состав. А мы с него должны спросить за результат.

Черчесов вызвал в сборную России Кокорина, Дзюбу - нет

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http://tass.ru/sport/4589738

Материалы сюжета: Октябрь-2017. Россия vs Корея и Иран
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