Никита Симонян: "Кокорин своей игрой заслужил вызов в сборную России"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказал мнение, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин, вошедший в состав сборной России на товарищеские матчи с командами Кореи и Ирана, своей игрой за клуб заслужил место в составе национальной команды. Последний раз Кокорин играл за сборную России 15 ноября 2016 года в товарищеском матче против команды Румынии.

– Я считаю, что Кокорин своей игрой заслужил быть в составе сборной России, – цитирует ТАСС Симоняна. – У нас полное доверие к Станиславу Саламовичу Черчесову, это его прерогатива выбирать состав. А мы с него должны спросить за результат.

Черчесов вызвал в сборную России Кокорина, Дзюбу - нет