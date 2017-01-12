Ни один игрок РФПЛ не вызван в сборную Грузии

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старший не пригласил в команду ни одного футболиста, выступающего в чемпионате России. Решение тренерского штаба словака обусловлено тем, что на предстоящих сборах в ОАЭ шанс будет дан ближайшим резервистам, в основном выступающим в местном чемпионате.
shpasic
а как же грузинский Месси?
19:11
цска 19781978
Все пропало....
19:09
sb1006
Огласите список всех стран, в сборные которых не будут приглашены игроки, выступающие в РФПЛ.
19:00
merniloskut
Пичалька...
18:56