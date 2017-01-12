Ни один игрок РФПЛ не вызван в сборную Грузии

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старший не пригласил в команду ни одного футболиста, выступающего в чемпионате России. Решение тренерского штаба словака обусловлено тем, что на предстоящих сборах в ОАЭ шанс будет дан ближайшим резервистам, в основном выступающим в местном чемпионате.