18:37 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Ни один игрок РФПЛ не вызван в сборную Грузии

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Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старший не пригласил в команду ни одного футболиста, выступающего в чемпионате России. Решение тренерского штаба словака обусловлено тем, что на предстоящих сборах в ОАЭ шанс будет дан ближайшим резервистам, в основном выступающим в местном чемпионате.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

а как же грузинский Месси?

19:11

цска 19781978

Все пропало....

19:09

sb1006

Огласите список всех стран, в сборные которых не будут приглашены игроки, выступающие в РФПЛ.

19:00

merniloskut

Пичалька...

18:56

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