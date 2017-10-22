Неймар, Жулиану и Тайсон получили вызов в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите назвал состав команды на матчи, которые состоятся в ноябре. "Селесао" 10-го числа сыграют с Японией во французском Лилле, а 14-го - против Англии на "Уэмбли".

В состав команды вызван нападающий "Шахтера" Тайсон, а также форвард "ПСЖ" Неймар. Кроме того, в сборную поедет экс-полузащитник "Зенита" Жулиану. Полный список игроков сборной Бразилии:

вратари: Алиссон ("Рома"), Кассиу ("Коринтианс"), Эдерсон ("Манчестер Сити");

защитники: Алекс Сандру ("Ювентус"), Марселу ("Реал"), Данилу ("Манчестер Сити"), Жемерсон ("Монако"), Дани Алвес, Маркиньюс, Тьягу Силва (все – "ПСЖ"), Миранда ("Интер");

полузащитники: Каземиру ("Реал"), Диегу ("Фламенго"), Фернандинью ("Манчестер Сити"), Жулиану ("Фенербахче"), Паулинью ("Барселона"), Филиппе Коутинью ("Ливерпуль"), Ренату Аугусту ("Бейцзин Гуоань"), Виллиан ("Челси");

нападающие: Диегу Соуза ("Спорт Ресифи"), Дуглас Коста ("Ювентус"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Роберто Фирмину ("Ливерпуль"), Неймар ("ПСЖ"), Тайсон ("Шахтер").