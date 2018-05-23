Натхо будет капитаном сборной Израиля в матче с Аргентиной

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо выйдет на поле в контрольном матче со сборной Аргентины в качестве капитана сборной Израиля. Матч состоится 9-го июня в Иерусалиме, вопреки желанию аргентинцев, предпочитавших играть в Хайфе.

Следует отметить, что решение предпочесть Иерусалим существенно увеличит сумму страхового полиса игроков Аргентины, которая в итоге достигнет 600 тысяч долларов на период менее чем суточного пребывания гостей на территории Израиля.

Как уже сообщал "СЭ", визит сборной Аргентины обойдется израильтянам в 3 миллиона долларов. Каждая минута, проведенная на поле Лионелем Месси, будет стоить еще 50 тысяч долларов. (Эли ШВИДЛЕР)