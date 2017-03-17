На матче Россия - Бельгия в Сочи ожидается 40 тысяч человек

Заместитель главы Сочи Анатолий Рыков заявил, что болельщики перед товарищеским матчем России и Бельгии увидят концертную программу. Также руководитель отметил, что ожидает на игре порядка сорока тысяч человек. Напомним, что матч состоится 28 марта и станет первой игрой на стадионе "Фишт" в Сочи.

– Впервые в истории города мы будем принимать матч такого уровня и впервые он пройдет на реконструированном стадионе. Как мы ожидаем, с полной загрузкой. Этот футбол будут смотреть порядка 40 тысяч зрителей. Мы хотим, чтобы состоялось праздничное открытие стадиона, проговариваем с РФС возможность организовать концерт или на территории самой чаши стадиона или на Медальной площади Олимпийского парка.