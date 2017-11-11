20:02 | Футбол — Товарищеские матчи

На матче Россия - Аргентина установлен рекорд посещаемости

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На матче РоссияАргентина (0:1), который прошел на стадионе "Лужники", присутствовали 78 750 зрителей. Это рекорд посещаемости домашних матчей российской национальной команды.

Прошлое достижение было установлено в октябре 1999 года, когда в отборочном матче чемпионата Европы-2000 Россия сыграла вничью с Украиной (1:1). Тогда "Лужники" посетили 78 600 зрителей. Напомним, что сегодняшняя игра стала первой на этой арене после масштабной реконструкции к ЧМ-2018.

Трансляция матча Россия – Аргентина

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

я на митинг навального ходил за 500 рублей)))

20:42

ЮКИ

при совке и по 100 000 приходили,причём,Добровольно и за Свои деньги!и столько же Попасть не могли!были Времена...

20:38

Stanislav1989

Да ладно - неужели надо кого-то принудительно сгонять на Месси?

20:23

Andrewxyz

Сколько бюджетников согнали неизвестно? Процентов 30-50%.

20:15