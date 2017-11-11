На матче Россия - Аргентина установлен рекорд посещаемости

На матче Россия – Аргентина (0:1), который прошел на стадионе "Лужники", присутствовали 78 750 зрителей. Это рекорд посещаемости домашних матчей российской национальной команды.

Прошлое достижение было установлено в октябре 1999 года, когда в отборочном матче чемпионата Европы-2000 Россия сыграла вничью с Украиной (1:1). Тогда "Лужники" посетили 78 600 зрителей. Напомним, что сегодняшняя игра стала первой на этой арене после масштабной реконструкции к ЧМ-2018.

Трансляция матча Россия – Аргентина