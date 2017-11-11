На матче Россия - Аргентина установлен рекорд посещаемости

На матче Россия – Аргентина (0:1), который прошел на стадионе "Лужники", присутствовали 78 750 зрителей. Это рекорд посещаемости домашних матчей российской национальной команды.
Прошлое достижение было установлено в октябре 1999 года, когда в отборочном матче чемпионата Европы-2000 Россия сыграла вничью с Украиной (1:1). Тогда "Лужники" посетили 78 600 зрителей. Напомним, что сегодняшняя игра стала первой на этой арене после масштабной реконструкции к ЧМ-2018.
Тропическая гемангиома Мовсисяна
я на митинг навального ходил за 500 рублей)))
20:42
ЮКИ
при совке и по 100 000 приходили,причём,Добровольно и за Свои деньги!и столько же Попасть не могли!были Времена...
20:38
Stanislav1989
Да ладно - неужели надо кого-то принудительно сгонять на Месси?
20:23
Andrewxyz
Сколько бюджетников согнали неизвестно? Процентов 30-50%.
20:15