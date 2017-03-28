На матче Франция – Испания будет работать видеоассистент

На сегодняшнем товарищеском матче Франция – Испания будет работать видеоассистент, информирует официальный сайт Федерации футбола Франции. Главный арбитр встречи в случае необходимости сможет обратиться к нему за помощью, чтобы принять правильное решение в спорной ситуации. Обратиться к видеоповтору можно будет в следующих случаях: спорное взятие ворот, определение пенальти, прямая красная карточка и идентификация нарушившего правила игрока. Встреча Франция - Испания пройдет в Сен-Дени и начнется в 22.00 по московскому времени. Матч обслужит немецкая бригада арбитров.