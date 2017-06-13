На матче Франция - Англия будет использована система защиты от дронов

На товарищеском матче между сборными Франции и Англии ожидается около 70 тысяч болельщиков. Как сообщает L'Equipe, в связи с этим будут использованы повышенные меры безопасности. Более 1300 работников полиции будут обеспечивать порядок. Специализированные группы будут проверять все ближайшие автомобильные парковки на наличие подозрительных предметов. Болельщики, которые придут на "Стад де Франс", пройдут двойной досмотр. Кроме того, будет задействована система борьбы с дронами.

Матч Франция – Англия состоится сегодня, 13 июня, начало – в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

В матче Франция – Англия будет использована система видеопомощников арбитра VAR //

Матч Франция – Англия начнется с минуты молчания