На матч Россия - Чехия в Ростове-на-Дону продано 40 тысяч билетов

На товарищеский матч между сборными России и Чехии продано 40 тысяч билетов, сообщает пресс-служба российской команды. Игра состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону.

Этот матч станет первым для сборной России на своем поле после чемпионата мира-2018. Перед этим россияне сыграют на выезде с Турцией в рамках Лиги наций.