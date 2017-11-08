На матч Россия - Аргентина продано порядка 74 тысяч билетов

Руководитель коммерческого департамента Российского Футбольного Союза (РФС) Владимир Карпович отметил, что часть билетов на товарищеский матч между сборными России и Аргентины в "Лужниках" раздали детским школам и региональным федерациям РФС. Карпович также добавил, что на эту встречу продано порядка 74 тысяч билетов.

– Продали практически все билеты – порядка 74 тысяч, – цитирует ТАСС Карпович. – Две-три тысячи в продаже еще есть – осталось достаточно много дорогих билетов в "скай" боксы.

Часть билетов мы раздавали "представителям футбольной семьи" – детским школам и региональным федерациям РФС, но какой-то глобальной истории не было.

Напомним что матч Россия - Аргентина состоится 11 ноября. Начало - 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.