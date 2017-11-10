На матч Россия - Аргентина продано 77 тысяч билетов

Около 77 тысяч билетов продано на товарищеский матч Россия - Аргентина, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на руководителя департамента по информационной политике РФС Игоря Владимирова. Игра пройдет на стадионе "Лужники" и станет первой после реконструкции арены.

Рекорд посещаемости в домашнем матче сборной России был установлен 10 лет назад - 17 октября 2007 года на поединок отборочного турнира чемпионата Европы-2008 против Англии (2:1) пришло 78 тысяч зрителей. Встреча также состоялась в "Лужниках".

Матч Россия - Аргентина состоится в субботу, 11 ноября. Начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.