МВД РФ не выявило фактов уханья в адрес Погба. ФИФА ошиблась?

Министерство внутренних дел России провело проверку после запроса от Российского футбольного союза, который просил органы помочь установить личности граждан, допустивших расистские выкрики во время товарищеского матча между командами России и Франции. Встреча, напомним, состоялась 27 марта на стадионе "Санкт-Петербург" и закончилось победой гостей – 3:1. Во второй половине встречи с трибун отчетливо слышались уханья в адрес француза Поля Погба, однако МВД не смогло установить факт дискриминации по расовому признаку.

"По обращению генерального директора Общероссийской общественной организации "Российский футбольный союз" А.А. Алаева по факту скандирования, имитирующего уханье обезьян со стороны российских болельщиков во время проведения 27.03.2018 на стадионе "Санкт-Петербург Арена" международного матча сборных команд России и Франции, в 71 о/п УМВД России по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга зарегистрирован материал КУСП № 3186 от 17042018. В ходе проведенных мероприятий опрошен ряд болельщиков, находившихся на матче. Они пояснили, что в момент подачи углового удара игроком сборной Франции свистели и монотонно гудели. Своими действиями они не пытались оскорбить темнокожих игроков Поля Погба и Усмана Дембеле, цели расовой ненависти не преследовали. В настоящее время проверка продолжается. Материал от 17.04.2018 находится на проверке в Прокуратуре Петроградском района Санкт-Петербурга. Материалами, подтверждающими факты расистских проявлений, ГУ МВД России не располагает", – сообщили "СЭ" в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, ФИФА провела свою проверку и выявила дискриминацию, выражавшуюся в скандированиях болельщиков. В итоге за нарушение Статьи 58 Дисциплинарного кодекса ФИФА организация оштрафовала РФС на 30 000 швейцарских франков (примерно 25 тысяч евро).

Личности ухавших в адрес Погба установлены. Их не пустят на матчи ЧМ-2018

Почему на уханья в матче с Францией нельзя закрывать глаза