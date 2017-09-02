Моуринью сыграл в воротах и реализовал пенальти. Видео

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью занял место в воротах в благотворительном матче, прошедшем сегодня на "Лофтус Роуд". Кроме того, португалец реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.
Также в матче приняли участие Дэвид Джеймс, Дэвид Симан, Майкл Оуэн, Питер Крауч, и британский бегун Мо Фара.
Jose Mourinho's best bits so far in the #Game4Grenfell game pic.twitter.com/lsCevwmGGK– BeanymanSports (@BeanymanSports) 2 сентября 2017 г.
Jose Mourinho scoring a penalty... pic.twitter.com/PNk01Ex0nX– Photos of Football (@photosofootball) 2 сентября 2017 г.