Моуринью сыграл в воротах и реализовал пенальти. Видео

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью занял место в воротах в благотворительном матче, прошедшем сегодня на "Лофтус Роуд". Кроме того, португалец реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.

Также в матче приняли участие Дэвид Джеймс, Дэвид Симан, Майкл Оуэн, Питер Крауч, и британский бегун Мо Фара.