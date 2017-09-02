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20:44 | Футбол — Товарищеские матчи

Моуринью сыграл в воротах и реализовал пенальти. Видео


Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью занял место в воротах в благотворительном матче, прошедшем сегодня на "Лофтус Роуд". Кроме того, португалец реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.

Также в матче приняли участие Дэвид ДжеймсДэвид СиманМайкл Оуэн, Питер Крауч, и британский бегун Мо Фара.

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