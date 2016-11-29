22:58 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Молодежные сборные ФНЛ и Кипра обменялись голами

0
0
0

Молодежные сборные ФНЛ и Кипра разошлись миром в товарищеском матче, прошедшем в Лимассоле. На гол Георгия Мелкадзе киприоты ответили точным ударом Тодороса Иосифидиса. Оба гола были забиты еще в первой половине встречи.

Товарищеский матч

Сборные до 21 года

Кипр – ФНЛ - 1:1 (1:1)

Голы: Мелкадзе, 16 (0:1). Иосифидис, 45 (1:1).

Сборная ФНЛ: Вамбольт (Максименко, 61), Лихачев (Плиев, 71), Шанбиев, Грицаенко, Шакуро (Полубояринов, 75), Гулиев (Майрович, 79), Пантелеев (Родионов, 58), Бакаев, Трошечкин, Чуканов (Синодзука, 46), Мелкадзе.

Предупреждения: Мелкадзе, 38. Гулиев, 61.

Судья: Неофиту (Кипр).

29 ноября. Лимассол. Стадион "Цирион Атлетик Центр".

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Трампофилия у русских в крови...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ