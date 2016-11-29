Молодежные сборные ФНЛ и Кипра обменялись голами

Молодежные сборные ФНЛ и Кипра разошлись миром в товарищеском матче, прошедшем в Лимассоле. На гол Георгия Мелкадзе киприоты ответили точным ударом Тодороса Иосифидиса. Оба гола были забиты еще в первой половине встречи.

Товарищеский матч

Сборные до 21 года

Кипр – ФНЛ - 1:1 (1:1)

Голы: Мелкадзе, 16 (0:1). Иосифидис, 45 (1:1).

Сборная ФНЛ: Вамбольт (Максименко, 61), Лихачев (Плиев, 71), Шанбиев, Грицаенко, Шакуро (Полубояринов, 75), Гулиев (Майрович, 79), Пантелеев (Родионов, 58), Бакаев, Трошечкин, Чуканов (Синодзука, 46), Мелкадзе.

Предупреждения: Мелкадзе, 38. Гулиев, 61.

Судья: Неофиту (Кипр).

29 ноября. Лимассол. Стадион "Цирион Атлетик Центр".