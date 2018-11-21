Мирча Луческу: "Журналисты умеют только огульно критиковать и полемизировать о том, в чем не разбираются"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу подвел итоги товарищеского матча со сборной Украины (0:0) и раскритиковал турецких журналистов. Ранее стало известно, что местные представители СМИ устроили ему бойкот.

- Я говорил перед матчем с Андреем Шевченко. Его команда наполовину состоит из игроков "Шахтера" и наполовину из "Динамо". Я хотел бы, чтобы и наша команда была похожа на Украину в этом смысле, - цитирует тренера ua-football.com. - Хочу поздравить Андрея Шевченко, у него сегодня было много молодых игроков. Я тоже дал шанс молодежи, но многие украинцы, в отличие от наших ребят, уже имеют опыт выступлений в Лиге чемпионов и Лиги Европы. Я считаю, что результат приемлемый для обеих команд.

Надеюсь, что весной мы проведем еще один товарищеский матч. Мне бы хотелось сыграть в Днепре. В сегодняшнем матче результат меня не очень интересовал. Я хочу выстроить систему, хочу видеть преемственность. У нас из игроков, выступавших в прошлом году, осталось 8-9 исполнителей.

Теперь я буду наблюдать за выступлениями игроков в своих клубах. У нас есть время до марта. После этого мы снова встретимся. При приглашении в национальную сборную они не должны в первую голову ставить денежную сторону. Игроки должны приезжать сюда ради любви к своей стране. Критика прессы? Эти, с позволения сказать, журналисты ничем не помогают своей команде. Они умеют только огульно критиковать и полемизировать о том, в чем не разбираются. Надо уважать профессию тренера.

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Напомним, сборная Турции вылетела в дивизион С Лиги наций.